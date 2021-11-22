Чисора накануне реванша заявил, что у Паркера нет удара
Паркер: «Я хочу победить Чисору в доминирующем стиле, чтобы топы обратили на меня внимание»
Новозеландец хочет вернуться в чемпионскую гонку
22 ноября 16:02
Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) объяснил в интервью iFL TV, почему хочет провести реванш с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO):
Первый бой был близким. Мы сразу же сказали Дереку, что проведем второй поединок. Я хочу, чтобы результат был таким же, но добиться его иначе. В более доминирующем стиле.
Я хочу избить Чисора. Сделать все настолько хорошо, чтобы на меня обратили внимание. И уже после драться с топами дивизиона, кого бы мне не поставили.
Ранее супертяжи встретились лицом к лицу.
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