Паркер: «Я хочу победить Чисору в доминирующем стиле, чтобы топы обратили на меня внимание»

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Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) объяснил в интервью iFL TV, почему хочет провести реванш с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO):



Я хочу избить Чисора. Сделать все настолько хорошо, чтобы на меня обратили внимание. И уже после драться с топами дивизиона, кого бы мне не поставили.