Джейк Пол обратился к главе UFC: «Я опозорил весь твой промоушен»
Парня понесло. Джейк Пол намекнул Альваресу на очный поединок
Известный видеоблогер – в поисках новой жертвы
14:55
Джейк Пол / Фото - marcaПопулярный американский видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) в Twitter намекнул на очный поединок абсолютному чемпиону мира в суперсреднем дивизионе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО).
«Канело, надеюсь, ты тренируешься».
Напомним, Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.
Накануне чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис заявил, что готов с драться Полом.