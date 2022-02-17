Хирн: «Было бы честью вернуть Альвареса в Matchroom Boxing»
PBC вновь сделали предложение Альваресу. От таких цифр можно сойти с ума
Мексиканской звезде бокса нужно выйти в ринг против Джермалла Чарло и Бенавидеса
17 февраля 22:56
Сауль Альварес / Фото - thetimes.co.ukБоксерское шоу PBC продолжает вести переговоры с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе, мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO). Об этом в Twitter сообщает авторитетный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль.
Напомним, ранее боссы PBC предлагали Канело лишь один бой в мае против обладателя титула WBC в среднем дивизионе, американца Джермалла Чарло (32-0, 22 KO).
Теперь же, мексиканец может получить еще и поединок в сентябре - против двукратного чемпиона мира во втором среднем весе, американца Дэвида Бенавидеса (25-0-0, 22 KO), а его суммарный гонорар приблизится к космическим 100 миллионам долларов.
Напомним, глава Matchroom Boxing Эдди Хирн предлагает Канело 85 миллионов долларов и бои с Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO) 7-го мая и Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) 17-го сентября.
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