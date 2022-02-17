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PBC вновь сделали предложение Альваресу. От таких цифр можно сойти с ума

Мексиканской звезде бокса нужно выйти в ринг против Джермалла Чарло и Бенавидеса
Бокс Профессиональный бокс
17 февраля 22:56
PBC вновь сделали предложение Альваресу. От таких цифр можно сойти с ума
Сауль Альварес / Фото - thetimes.co.uk
Боксерское шоу PBC продолжает вести переговоры с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе, мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO). Об этом в Twitter сообщает авторитетный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль.

Напомним, ранее боссы PBC предлагали Канело лишь один бой в мае против обладателя титула WBC в среднем дивизионе, американца Джермалла Чарло (32-0, 22 KO).

Теперь же, мексиканец может получить еще и поединок в сентябре - против двукратного чемпиона мира во втором среднем весе, американца Дэвида Бенавидеса (25-0-0, 22 KO), а его суммарный гонорар приблизится к космическим 100 миллионам долларов.

Напомним, глава Matchroom Boxing Эдди Хирн предлагает Канело 85 миллионов долларов и бои с Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO) 7-го мая и Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) 17-го сентября.



Владимир Кириченко
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Теги

Сауль Альварес Джермалл Чарло Давид Бенавидес

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