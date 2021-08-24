Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
Перебор? Джей Пол сравнил себя с Мохаммедом Али, Тайсоном и Мейвезером
Блогер следующий бой проведет 28 августа
19:57
Джейк Пол / фото - MMA Fighting
Американский видеоблогер Джейк Пол высказался накануне возвращения в ринг. 28 августа представитель медиа проведет бой против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Пол уверен, что он находится на пути к тому, чтобы стать величайшим боксером.
«Я нахожусь на пути к тому, чтобы стать самым великим боксером в мире. У ваших дедушек великими считались Мохаммед Али и Майк Тайсон, у отцов — Флойд Мейвезер, а теперь таковым является Джейк Пол».
Отметим, что Майк Тайсон верит в победу блогера.