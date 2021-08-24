Перебор? Джей Пол сравнил себя с Мохаммедом Али, Тайсоном и Мейвезером

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 7
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Теннис (3 события из 43) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 18) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 1:0 2-й сет
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован
Теннис (4 события из 101) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Тобиас Камке - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко -:- Запланирован
21:45 Урсула Радванска - Katarina Zavatska -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 1:0 2-й сет
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (4 события из 88) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
00:00 Zane Khan - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Фиона Ферро -:- Запланирован

Перебор? Джей Пол сравнил себя с Мохаммедом Али, Тайсоном и Мейвезером

Блогер следующий бой проведет 28 августа
Бокс Профессиональный бокс
19:57
Перебор? Джей Пол сравнил себя с Мохаммедом Али, Тайсоном и Мейвезером
Джейк Пол / фото - MMA Fighting

Американский видеоблогер Джейк Пол высказался накануне возвращения в ринг. 28 августа представитель медиа проведет бой против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Пол уверен, что он находится на пути к тому, чтобы стать величайшим боксером.

«Я нахожусь на пути к тому, чтобы стать самым великим боксером в мире. У ваших дедушек великими считались Мохаммед Али и Майк Тайсон, у отцов — Флойд Мейвезер, а теперь таковым является Джейк Пол».  

Отметим, что Майк Тайсон верит в победу блогера.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джейк Пол Тайрон Вудли

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
MMA
12:55
Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
MMA
09:39
Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»
Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»
MMA
08:38
Майк Тайсон предсказывает победу Пола в поединке с Вудли
Майк Тайсон предсказывает победу Пола в поединке с Вудли
Бокс Профессиональный бокс
08:25
Джейк Пол – о бое с Вудли: «Я уверен, что это будет очень короткая ночь для Тайрона»
Джейк Пол – о бое с Вудли: «Я уверен, что это будет очень короткая ночь для Тайрона»
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 14:50
Дерзкий парень. Джейк Пол назвал свои условия для боя с Мейвезером
Дерзкий парень. Джейк Пол назвал свои условия для боя с Мейвезером
Бокс Профессиональный бокс
22 августа 19:40

Новости: Бокс

Перебор? Джей Пол сравнил себя с Мохаммедом Али, Тайсоном и Мейвезером
Перебор? Джей Пол сравнил себя с Мохаммедом Али, Тайсоном и Мейвезером
Профессиональный бокс
19:57
Не будет повторять ошибок Фьюри. Плант вакцинируется накануне поединка с Альваресом
Не будет повторять ошибок Фьюри. Плант вакцинируется накануне поединка с Альваресом
Профессиональный бокс
19:53
Спенсу предложил провести РРV-поединок экс-чемпион мира
Спенсу предложил провести РРV-поединок экс-чемпион мира
Профессиональный бокс
19:08
Джойс в 2022 году проведет бой с победителем мегафайта Усик – Джошуа
Джойс в 2022 году проведет бой с победителем мегафайта Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
18:57
Ломаченко и Усик поздравили Украину с днем рождения
Ломаченко и Усик поздравили Украину с днем рождения
Профессиональный бокс
18:19
Кроуфорд сменил весовую категорию
Кроуфорд сменил весовую категорию
Профессиональный бокс
17:34
Владимир Кличко: «С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые преграды и любого врага»
Владимир Кличко: «С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые преграды и любого врага»
Профессиональный бокс
16:24
Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»
Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»
Профессиональный бокс
15:50
Временный чемпион мира: «Я – биологический отец Хэйни»
Временный чемпион мира: «Я – биологический отец Хэйни»
Профессиональный бокс
15:38
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
7
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости