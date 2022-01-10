Переговоры о создании офиса WBC в Украине длились три года

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук рассказал о том, как принималось решение о создании филиала организации в Украине.

Позже у нас состоялась встреча с представителями Лиги – Президентом Михаилом Завьяловым и Алиной Шатерниковой, известным в мире бокса диетологом Александром Фокой и Чико Лопесом. Далее было длительное общение с командой WBC, с представителями которой мы сейчас плодотворно работаем. На последнем Конгрессе в Мехико у нас была встреча с руководительницей направления WBC University Сочил Легард, с ней мы договорились о сотрудничестве и провели уже несколько конференц-коллов».