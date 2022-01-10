Переговоры о создании офиса WBC в Украине длились три года

Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
21:00
Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук рассказал о том, как принималось решение о создании филиала организации в Украине.
«Этот процесс был достаточно длительным – около трех лет. Началось все с консультаций и переговоров с Национальной лигой профессионального бокса Украины и было принято решение, что это очень полезный и необходимый шаг для украинского бокса. Михаил Завьялов одобрил такую инициативу, что было очень важно. Далее я несколько раз посещал главный офис WBC в Мексике, многократно общался с президентом Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейманом, общались тет-а-тет и также со многими другими членами команды обговаривали детали.
Позже у нас состоялась встреча с представителями Лиги – Президентом Михаилом Завьяловым и Алиной Шатерниковой, известным в мире бокса диетологом Александром Фокой и Чико Лопесом. Далее было длительное общение с командой WBC, с представителями которой мы сейчас плодотворно работаем. На последнем Конгрессе в Мехико у нас была встреча с руководительницей направления WBC University Сочил Легард, с ней мы договорились о сотрудничестве и провели уже несколько конференц-коллов».
Ранее мы рассказывали, как WBC спаслась от банкротства в Киеве.
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