Переговоры о создании офиса WBC в Украине длились три года

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19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
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03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
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02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
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02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:0 2-й период
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02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 34:52 3-я четверть
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18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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Переговоры о создании офиса WBC в Украине длились три года

Теперь в нашей стране есть представительство старейшей боксерской организации мира
Бокс Профессиональный бокс
10 января 22:27
Переговоры о создании офиса WBC в Украине длились три года

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук рассказал о том, как принималось решение о создании филиала организации в Украине.

«Этот процесс был достаточно длительным – около трех лет. Началось все с консультаций и переговоров с Национальной лигой профессионального бокса Украины и было принято решение, что  это очень полезный и необходимый шаг для украинского бокса. Михаил Завьялов одобрил такую инициативу, что было очень важно. Далее я несколько раз посещал главный офис WBC в Мексике, многократно общался с президентом Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейманом, общались тет-а-тет и также со многими другими членами команды обговаривали детали.

Позже у нас состоялась встреча с представителями Лиги – Президентом Михаилом Завьяловым и Алиной Шатерниковой, известным в мире бокса диетологом Александром Фокой и Чико Лопесом. Далее было длительное общение с командой WBC, с представителями которой мы сейчас плодотворно работаем. На последнем Конгрессе в Мехико у нас была встреча с руководительницей направления WBC University Сочил Легард, с ней мы договорились о сотрудничестве и провели уже несколько конференц-коллов».

Ранее мы рассказывали, как WBC спаслась от банкротства в Киеве.

Источник: sportarena
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Николай Ковальчук WBC

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