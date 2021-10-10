Перешли все грани. Дикая потасовка команд Фьюри и Уайлдера накануне боя

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Перед церемонией взвешивания накануне вечера бокса в Лас-Вегасе столкнулись команды чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывшего обладателя этого пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Между боксерами, а также их командами произошла потасовка, в ходе которой звучали самые различные оскорбления:

Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.

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