Выхрист – о провокациях Киладзе: «Я готов закрыть рот этому парню»
Перспективный украинский супертяж рассказал, когда вернется в ринг
Последний бой Выхриста состоялся в начале января
11 января 18:01
Фото: PBC
Украинский супертяж Виктор Выхрист (9-0, 7 KO) заявил, что планирует вернуться в ринг в начале весны:
Сейчас я нахожу дома, в Кременчуге. Отдыхаю с семьей, восстанавливаюсь, хорошо провожу время. Когда будет следующий бой еще не известно. Возможно, в декабре.
Выхрист не прочь еще раз подраться с Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO) и наказать грузина за слишком длинный язык.
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