Перспективный украинский тяж: «Усик мотивирует не просто драться, а красиво и грамотно боксировать»

Роберт Мартон – о наставлениях от одного из лучших боксеров планеты

Фото: ФБУ

Перспективный украинский тяжеловес Роберт Мартон рассказал о взаимоотношениях с чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

После юношеской Олимпиады вы рассказывали, что познакомились на соревнованиях с Александром Усиком и много чего почерпнули из общения с ним. Вы продолжаете поддерживать отношения? Какие-то советы до сих пор дает?

Когда мы видимся, то всегда есть наставления. Но с Александром даже общаться не надо, его надо слушать, следить за тем, что он делает, и брать пример. Как он тренируется, относится к работе, разговаривает. Больше всего в нем меня поражает, что когда тяжело, то тяжело всем, а он из этого выжимает еще больше. Вот это невероятное терпение, труд, умение перейти через себя и грамотная работа. Усик не просто пашет, а делает все с умом и знает, что ему нужно для победы. Очень умный спортсмен с высоким боксерским IQ. И мотивирует не просто драться, а красиво и грамотно боксировать.

Вы тоже тяж, как когда-то был Усик. Не берете его карьеру за основу для развития своей?

Конечно, есть мечта быть чемпионом мира в супертяжелом весе. Но я не могу сейчас перескакивать. Все пошагово: сначала любители, потом профессионалы до 91 кг, а потом – супертяжи. Надо грамотно к этому подходить, и со временем все будет ясно.

Не секрет, что сильными сторонами Александра Усика являются его ноги и хорошая физическая подготовка? А какие ваши козыри?

Скорость и работа ног. Ведь тот, кто хорошо работает ногами, обычно практически не пропускает.

Сейчас Мартон выступает на чемпионате мира, который можно смотреть в прямом эфире у нас на сайте.