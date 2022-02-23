Лопес-старший: «Мы с Теофимо отым*ем задницу Тейлора»
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
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18:30
26 февраля в Глазго абсолютный чемпион мира в суперлегком весе, британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) проведет свою первую защиту в такм статусе против Джека Кэттеролла (25-0, 13 KO).
Тейлор последний бой провел в мае 2021 года, когда выиграв у Хосе Рамиреса стал абсолютным чемпионом мира.
Кэттеролл крайний бой провел в ноябре 2020 года, победив Абдерразака Хойю.Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:30.
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