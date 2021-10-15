Первое, что приход в голову, когда слышишь GGG? Альварес ответил на вопрос о Головкине

Боксеры выдали два прекрасных поединка

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Чемпион мира WBA, WBO, WBC во втором среднем весе Сауль Альварес (56-2-1, 38 КО) ответил на вопрос журналиста о бывшем сопернике Геннадие Головкине (41-1-1, 36 КО).

Первое, что приход в голову, когда ты слышишь о GGG?

Великолепный боец.

В сентябре 2017 года в бою Альварес – Головкин судьи насчитали ничью, а уже через год победа была за Канело. Оба поединка являются современной классикой бокса.

Ранее Альварес раскритиковал соперников Головкина: «Чего он добился с тех пор, когда мы дрались с ним в последний раз?»