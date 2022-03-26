Первый обидчик Ломаченко аплодирует Ломе за желание защитить Украину

Салидо надеется на мир

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Первый обидчик Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Орландо Салидо высказался о решении украинца защищать свою страну от российских террористов:



Я полностью его поддерживаю. Мы вместе с ним, мы хотим мира во всем мире. Он решил остаться, чтобы защищать страну, и ему аплодируют. Ломаченко оказывают всяческую поддержку, которой он заслуживает. Они в зоне боевых действий, все может случиться. Даже если они больше не будут воевать.

Напомним, что Александр Усик (19-0, 13 KO) с семьей уже находится заграницей и готовится к предстоящему реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).