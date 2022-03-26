А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Первый обидчик Ломаченко аплодирует Ломе за желание защитить Украину
Салидо надеется на мир
26 марта 10:30
Фото: Instagram
Первый обидчик Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Орландо Салидо высказался о решении украинца защищать свою страну от российских террористов:
Я полностью его поддерживаю. Мы вместе с ним, мы хотим мира во всем мире. Он решил остаться, чтобы защищать страну, и ему аплодируют. Ломаченко оказывают всяческую поддержку, которой он заслуживает.
Они в зоне боевых действий, все может случиться. Даже если они больше не будут воевать.
Напомним, что Александр Усик (19-0, 13 KO) с семьей уже находится заграницей и готовится к предстоящему реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).