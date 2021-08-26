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Первый обидчик Ломаченко в профи: «Всегда будут помнить эту победу»

Орландо Салидо вспомнил бой против украинца
Бокс Профессиональный бокс
10:03
Первый обидчик Ломаченко в профи: «Всегда будут помнить эту победу»
Фото: ringtv.com

Бывший чемпион мира Орландо Салидо рассказал о том, как сейчас воспринимает победу над украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО):

«Поскольку Ломаченко был именитым любителем и золотым призером Олимпиады, это был большой триумф для меня, о котором я всегда буду помнить».

Бой против Салидо стал вторым для Ломаченко в профессионалах, и он носил чемпионский статус по линии WBO. Перед боем Орландо не вложился в лимит полулегкого веса, поэтому пояс на кону стоял только для украинца. Салидо победил решением судей, нанеся Ломаченко больше 40 ударов ниже пояса.

После боя с Салидо Ломаченко сделал необходимые выводы и впоследствии стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Сейчас «Хай-тек» надеется провести реванш против Теофимо Лопеса, чтобы осуществить еще одну мечту – звание абсолютного чемпиона мира.
Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Орландо Салидо

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