«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Первый тренер Усика объяснил, почему Фьюри не сможет выиграть у украинца
Сергей Лапин уверен, что Александр еще не показал своего максимума
21 декабря 19:28
Фото: Facebook Александра Усика
Первый тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Сергей Лапин рассказал, почему обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не сможет победить украинца. Слова Лапина приводит boxing247.com:
«Я знаю Александра уже более 20 лет, с Джошуа он выступил лишь на 60-70% от своего максимума. Он может лучше. Что касается потенциального боя с Фьюри, то да, Тайсон крупнее, он мобилен, он быстр для своих габаритов. Но главная проблема этих крупных тяжей — их готовность к 12-раундовому бою. Им не совладать с темпом, который задает Усик. Александр может адаптироваться к любым габаритам».
Ранее Лапин заявил, что на заре карьеры Усик мог уйти из бокса.