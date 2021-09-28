Первый тренер Усика рассказал, как Александр едва не бросил бокс на заре карьеры

Сергей Лапин уговорил будущего чемпиона продолжить тренироваться

Фото: Facebook Александра Усика

Первый тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Сергей Лапин рассказал, что, будучи любителем, Усик несколько раз едва не ушел из бокса:

«Когда была «Спартакиада» Украины во Львове, он выиграл бой, не получил победу, занял третье место. Говорит: «Все, больше не буду заниматься». Я за ним ходил целый месяц: «Вернись, надо заниматься». Кое-как уговорил. И так у него были три попытки бросить».

Накануне Усик победил Энтони Джошуа и стал лишь третьим боксером в истории, которому удалось завоевать титулы чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весах.



Напомним, Александр признался, что еще не осознал своего достижения.