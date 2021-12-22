Первый тренер Усика: «В бою с Александром я видел лучшую версию Джошуа за многие годы»

Сергей Лапин не дает экс-чемпиону никаких шансов в реванше

Сергей Лапин / фото - Getty Images

Сергей Лапин, первый тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), высказался о последнем поединке украинца против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также дал свой прогноз на предстоящий реванш. Слова Лапина приводит портал MyBettingSites.

«Если говорить честно, в бою с Усиком я увидел лучшую версию Джошуа за многие годы. Джошуа – волевой парень, у него есть характер. Все титулы стояли на кону, и он пошел ва-банк, однако проиграл. Я вообще не понимаю, почему большинство скептиков в боксе объясняют победу Усика неправильной стратегией Джошуа. Эта победа – не просто удачное попадание, как это было в бою с Энди Руисом. Это победа по всем критериям. Что касается незамедлительного реванша, сразу после завершения 12-го раунда я слышал, как Энтони сказал: «Эй, Алекс, я знаю, как победить тебя. Я хочу реванша». Теперь он попытается вернуть свои титулы. Мы однозначно с нетерпением ждем очень крутого реванша».

Ранее Лапин заявил, что на заре карьеры Усик мог уйти из бокса.