Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа

Настроение украинца изнурительные тренировки испортить не могут

Александр Усик / Фото: Getty Images

Уже 25 сентября супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) получить возможность стать чемпионом мира в двух весовых категориях.



Именно тогда должен состояться поединок украинца с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Украинец за считанные недели оброс мясом, что пугает британскую прессу, которая болеет за своего чемпиона.

Но Александр занят не только набором массы для схватки с гигантом AJ. Украинец также и не забывает об интенсивных тренировках. Правда, никакие нагрузки не могут ухудшить настроение вечно веселого Усика. Украинец даже во время занятий находит время для песен и танцев, завершая все челночным бегом:

Напомним, что Джошуа отрабатывает мощнейшие апперкоты накануне поединка с Усиком.