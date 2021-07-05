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Петр Иванов 31 июля проведет поединок за титул WBC International Gold. Соперник – мексиканец
Украинец не выходил в ринг с октября 2020 года
13:00
Петр Иванов / Фото - isport.uaЧемпион мира по версии WBC International Silver в суперсреднем дивизионе Петр Иванов (13-2, 8 КО) в Instagram сообщил, что свой следующий поединок проведет 31 июля.
«31 июля я проведу поединок против представителя Мексики. Мы сразимся за титул WBC International Gold. Боксеры с Мексики – это неуступчивые и сильные духом спортсмены. Мой соперник – левша, поэтому я настраиваюсь только на серьезный и тяжелый поединок. Этот бой очень важен для меня, так как это еще один шаг к моей мечте – стать абсолютным чемпионом мира. Впереди много тяжелой работы, пота, крови, нервов, сгонки веса. Есть мечта, которая движет мной. Те эмоции, которые я испытываю после победы, нельзя описать словами. Я буду делать все для этой победы и постараюсь привезти еще один титул в Украину и родной город Нежин».
В последнем бою, который состоялся в октябре 2020 года, Иванов в Германии нокаутом победил Юссуфа Кангуэла (19-4-1, 12 КО).
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