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Петр Иванов 31 июля проведет поединок за титул WBC International Gold. Соперник – мексиканец

Украинец не выходил в ринг с октября 2020 года
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Петр Иванов 31 июля проведет поединок за титул WBC International Gold. Соперник – мексиканец
Петр Иванов / Фото - isport.ua
Чемпион мира по версии WBC International Silver в суперсреднем дивизионе Петр Иванов (13-2, 8 КО) в Instagram сообщил, что свой следующий поединок проведет 31 июля.

«31 июля я проведу поединок против представителя Мексики. Мы сразимся за титул WBC International Gold. Боксеры с Мексики – это неуступчивые и сильные духом спортсмены. Мой соперник – левша, поэтому я настраиваюсь только на серьезный и тяжелый поединок. Этот бой очень важен для меня, так как это еще один шаг к моей мечте – стать абсолютным чемпионом мира. Впереди много тяжелой работы, пота, крови, нервов, сгонки веса. Есть мечта, которая движет мной. Те эмоции, которые я испытываю после победы, нельзя описать словами. Я буду делать все для этой победы и постараюсь привезти еще один титул в Украину и родной город Нежин».


В последнем бою, который состоялся в октябре 2020 года, Иванов в Германии нокаутом победил Юссуфа Кангуэла (19-4-1, 12 КО).
Владимир Кириченко
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Петр Иванов

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