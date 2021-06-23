Проспект Петросян завоевал юбилейную победу, избив Умурзакова
Петросян подерется за дебютный пояс WBO в следующем бою
Молодежный титул украинец оспорит с Вохиовым
19:37
Зоравор Петросян / фото - ISport
26 июня проспект легкой весовой категории Зоравор Петросян (11-0, 4 КО) подерется за первый пояс в карьере. За титул WBO Asia Pacific Youth украинец подерется против Шукруллы Вохидова (6-0, 4 КО).
Петросян проведет бой в рамках турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, Россия. Свои последние 3 боя Зоравор провел в этом городе.
В своем Instagram 23-летний Петросян отметил подготовку к возвращению в ринг.
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