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Петросян подерется за дебютный пояс WBO в следующем бою

Молодежный титул украинец оспорит с Вохиовым
Бокс Профессиональный бокс
19:37
Петросян подерется за дебютный пояс WBO в следующем бою
Зоравор Петросян / фото - ISport

26 июня проспект легкой весовой категории Зоравор Петросян (11-0, 4 КО) подерется за первый пояс в карьере. За титул WBO Asia Pacific Youth украинец подерется против  Шукруллы Вохидова (6-0, 4 КО).

Петросян проведет бой в рамках турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, Россия. Свои последние 3 боя Зоравор провел в этом городе.

В своем Instagram 23-летний Петросян отметил подготовку к возвращению в ринг.

Читайте большое интервью боксера полулегкой весовой категории Александра Соломенникова на XPSORT

Антон Кривенко
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Зоравор Петросян

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