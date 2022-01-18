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Пинчук: «Будь бой с Флоресом 10 раундов, он бы все равно прошел всю дистанцию»
Украинский тяжеловес – о победе на ивенте в Вероне
12:22
Любомир Пинчук / Фото - kamp-sport.comУкраинский боксер первого тяжелого дивизионе Любомир Пинчук (14-2-1, 8 КО) поделился эмоциями после победы над американцем Хосе Марио Флоресом (8-3-2, 4 КО).
Насколько тяжело далась победа?
«Чуть труднее, чем я ожидал. Я не думал, что соперник будет столь крепок. Еще с первого раунда, когда он только вышел, начал выбрасывать свои аперкоты, длинные боковые, мне стало понятно, что нужно быть готовым пройти всю 8-раундовую дистанцию».
Во втором раунде вы получили рассечение у левого глаза. Это повлияло на ход боя?
«Повлияло на второй раунд. Мы столкнулись головами, и я сразу почувствовал, что меня начинает заливать кровью. У меня как только начинается рассечение, кровь течет как из поросенка. И меня просто заливало. Потом – я не знаю, кожа это или вазелин – начал закрываться глаз и я не очень видел на него. После того как пропустил пару ощутимых ударов, я действительно начал беспокоиться. Но в перерыве вернулся в угол и знаменитый катмен Джейкоб Дюран, работавший ранее, в частности, с братьями Кличко, Тайсоном Фьюри, меня успокоил и сказал, что кровь перестанет течь. Он все подремонтировал. Кровь само собой текла каждый раунд, но не мешала все видеть. Рассечение меня сильно не волновало».
Во второй половине боя у вас были моменты, чтобы финишировать соперника.
«Думаю, будь у нас 10 раундов, он бы все равно прошел всю дистанцию. Но был момент в пятом или шестом раунде, когда я его задел правым боковым через руку. Его немного качнуло. Потом я еще ему прикинул – он словно подсаживался. Я попытался добить, но у него голова была вообще деревянная. Поэтому решил не тратить все, что есть».
Напомним, на минувших выходных на ивенте в Вероне (США) Пинчук выиграл бой у Флореса единогласным решением судей.