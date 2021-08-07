Хижняк: «Наверное, нужно еще раз пройти этот путь»
Пискун: «Судья единолично решил судьбу поединка Хижняка»
Исполнительный директор ФБУ – о финальном поединке украинца в Токио-2020
13:25
Донатас Пискун / Фото - ФБУИсполнительный директор Федерации бокса Украины Донатас Пискун на своей странице в Facebook оценил выступление Александра Хижняка на Олимпийских играх в Токио, который завоевал серебро в весовой категории до 75 кг.
«Судья единолично решил судьбу этого поединка: не поставил бразильца в угол ринга, не стал вести отсчет нокдауна, безосновательно остановил бой. Как будто судья ждал такой возможности. Самое главное, что нет возможности подавать протесты на действия рефери и судей. В течение боя рефери дал бразильцу более трех устных предупреждений, но не наказал официальным предупреждением, хотя должен был. Такие ситуации в жизни случаются для того, чтобы делать нас всех сильнее. Мы все видели твой чистый бой, знаем обо всех твоих победах, знаем о твоей победе над бразильцем. Сегодня тоже была твоя чистая победа. Мы все с тобой и поддерживаем тебя. Ты наш – друг, наш – спортсмен, но, самое главное, ты – чемпион. Ты всем покажешь. Главные твои победы еще впереди. Мы это точно знаем».
Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус также прокомментировал выступление Хижняка в финале Олимпийских Игр-2020.