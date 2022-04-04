Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше

Известный тренер считает, что у AJ есть все шансы

Фото: boxingscene.com

Известный тренер Питер Фьюри в интервью Intu Boxing заявил, что у Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) есть шансы на победу в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Джошуа будет очень сложно справиться с Александром Усиком, но у него есть преимущество. На днях я смотрел на Усика, и он выглядел истощенным, худым. Война в Украине очень сильно на него повлияла. Это в любом случае может быть подходящий момент для Джошуа, потому что неизвестно, увидим ли мы такого же хорошего Усика, как раньше. Я мирный человек, но то, что происходит в Украине, – ужасно. И Усик держит это в голове. Усик – богобоязненный человек, это глубоко на него повлияет. Это его семья, его страна и все остальное. Так что это может стать важным фактором в бою с Джошуа».

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