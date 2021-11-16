Бывший соперник Виталия Кличко может подраться с Хьюи Фьюри
Питер Фьюри поделился мнением о предстоящем поединке Кроуфорда и Портера
Британский специалист рассказал, кто победит
11:05
Кроуфорд и Портер / Фото: Top Rank
Британский специалист Питер Фьюри в интервью на Youtube канале Pro Boxing Fans поделился мнением о грядущем бое чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и Шона Портера (31-3-1, 17 KO):
Портер – замечательный боец. Но я все же считаю, что Кроуфорд одарен немного больше. И эта разница в таланте позволит Теренс победить в этом бою.
Напомним, что сын Питера может следующий поединок провести с экс-соперником Виталия Кличко.
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