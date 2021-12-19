Так Дерека не избивали ни Кличко, ни Усик. Хайлайты боя Паркер – Чисора II
Питер Фьюри считает Усика одним из лучших боксеров – отметил опыт украинца и не смог назвать слабых мест в его арсенале
Британский тренер выдал порцию похвалы украинцу
20:33
Фото: Instagram
Британский тренер Питер Фьюри в интервью SecondsOut поделился мнением об Александре Усике (19-0, 13 KO):
У каждого супертяжа есть шанс. Люди с легкостью вычеркнут Джошуа. Но не стоит забывать, что Усик – один из лучших бойцов в мире. Общественность продолжает твердить, что он маленький и прочее, но это не так. Я всегда уважительно относился к Александру – 300 с лишним боев в любителях, золото Олимпиады, объединенный чемпион в крузервейте, который поднялся в супертяжи. Он серьезный боксер и боец.
А знаете, что еще? У него неплохая челюсть. Это делает его еще опаснее – ведь этот парень может влезть в побоище.
Ранее промоутер Усика обсудил с XSPORT будущее украинца.