Питер Фьюри: «Усик – не тот боец, которого Джошуа может переехать за счет размеров»
Известный тренер Питер Фьюри в интервью SecondsOut поделился мнением о реванше обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Джошуа вышел на поединок с уверенностью, что все будет просто. Если он подберет правильную тактику, я уверен, что он покажет себя лучше. Но и Усик также спрогрессирует. Они знают друг друга и понимают, над чем следует работать. Так что предсказать результат реванша непросто.
Может ли Энтони победить? Безусловно, он от природы больше. Остался только вопрос, как он этим воспользуется. Ты не можешь просто напирать на Усика и надеяться, что переедешь его за счет размеров. Когда ты идешь на удары, они чувствуются вдвое сильнее. У бойцов с стойкой левши также сильный бекхэнд, так что непросто будет подобраться вплотную. Через некоторых бойцов можно проходить спустя рукава – но я не вижу подобного в бою с Усиком. У него есть передвижение, есть мощь и он очень точен.
AJ может победить, но также он может и довольно просто проиграть.
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