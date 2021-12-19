Питер Фьюри: «Усик – не тот боец, которого Джошуа может переехать за счет размеров»

Усик и Джошуа / Фото: Getty Images

Известный тренер Питер Фьюри в интервью SecondsOut поделился мнением о реванше обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Может ли Энтони победить? Безусловно, он от природы больше. Остался только вопрос, как он этим воспользуется. Ты не можешь просто напирать на Усика и надеяться, что переедешь его за счет размеров. Когда ты идешь на удары, они чувствуются вдвое сильнее. У бойцов с стойкой левши также сильный бекхэнд, так что непросто будет подобраться вплотную. Через некоторых бойцов можно проходить спустя рукава – но я не вижу подобного в бою с Усиком. У него есть передвижение, есть мощь и он очень точен.

AJ может победить, но также он может и довольно просто проиграть.