Фьюри – о срыве боя с Усиком: «Это называется жадность»
Питер Фьюри: «Усик сейчас насмехается над Джошуа из-за всей этой истории с отступными»
Британский тренер уверен в победе украинца в реванше
12:07
Фото: Getty Images
Топовый британский тренер Питер Фьюри в своем Twitter поделился мнением об истории с отступными для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы экс-чемпион не дрался с Александром Усиком (19-0, 13 KO) в следующем поединке:
Уверенность Усика в своих силах возросла после этих разговоров с отступными и попытками Джшуа сохранить хорошую мину при плохой игре. Усик, должно быть, сейчас насмехается из-за всей этой истории.
Стили делают бои, и мир увидит во втором поединке «но мас». Такого мое непредвзятое мнение.
Напомним, что Усик и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) могли подраться за 155 миллионов долларов.