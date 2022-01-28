Питер Фьюри: «Усик сейчас насмехается над Джошуа из-за всей этой истории с отступными»

Британский тренер уверен в победе украинца в реванше

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Топовый британский тренер Питер Фьюри в своем Twitter поделился мнением об истории с отступными для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы экс-чемпион не дрался с Александром Усиком (19-0, 13 KO) в следующем поединке:



Уверенность Усика в своих силах возросла после этих разговоров с отступными и попытками Джшуа сохранить хорошую мину при плохой игре. Усик, должно быть, сейчас насмехается из-за всей этой истории. Стили делают бои, и мир увидит во втором поединке «но мас». Такого мое непредвзятое мнение.

Напомним, что Усик и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) могли подраться за 155 миллионов долларов.