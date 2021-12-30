Белью: «Бой Ломаченко – Дэвис станет битвой века»
План Ломы не сработал. Камбосос недоволен, что украинца превозносят за победы над жертвами Лопеса
Две победы не приблизили Василия к мечте
18:45
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) высказался в подкасте Bloke In A Bar о недавних успехах Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):
Знаете, весь мир так возбужден из-за Ломы: «Что за бой, он вернулся!» Ну… Окей, он вернулся. Но кого он только что побил. Это был не Комми, которого Лопес нокаутировал за два раунда. Ричард хороший парень, не поймите меня неправильно, но с фактами не поспоришь.
Или Василий побил Накатани, которого Лопес тоже избил. Так что есть некоторые аспекты.
Напомним, что в рейтинге легкого веса от Boxrec Ломаченко располагается следом за Камбососом.
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