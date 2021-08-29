Ярд: «Канело - зверь, он одержит победу над Плантом»
Плант: «6 ноября я стану абсолютным чемпионом мира»
Американец уверен в том, что сможет победить Канело
08:10
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Чемпион IBF в суперсреднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 KO) уверен в том, что сможет победить чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO).
Американца цитирует издательство boxingscene.com:
«6 ноября я стал первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Мне просто нужно выйти в ринг и быть собой.
Я чувствую, что у меня есть все инструменты для победы над Канело».
Калеб Плант ожидает легкий бой с Саулем Альваресом.