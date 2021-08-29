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Плант: «6 ноября я стану абсолютным чемпионом мира»

Американец уверен в том, что сможет победить Канело
Бокс Профессиональный бокс
08:10
Плант: «6 ноября я стану абсолютным чемпионом мира»
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион IBF в суперсреднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 KO) уверен в том, что сможет победить чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO).

Американца цитирует издательство boxingscene.com:

«6 ноября я стал первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Мне просто нужно выйти в ринг и быть собой.

Я чувствую, что у меня есть все инструменты для победы над Канело».

Калеб Плант ожидает легкий бой с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Калеб Плант Сауль Альварес

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