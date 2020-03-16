Плант: «Бенавидес просто подрался с моим спарринг-партнером»

Обладатель титула IBF планирует стать абсолютным чемпионом в бою с Канело

Калеб Плант / Фото: getty images

Чемпион IBF во втором среднем весе, американец Калеб Плант (21-0, 12KO) высказался boxingscene о выступлении экс-чемпиона и соотечественника Давида Бенавидеса (24-0, 21 KO), который в Коннектикуте досрочно завершил поединок с Рональдом Эллисом (18-2-2, 12 KO).

Рональд Эллис был моим спарринг-партнером при подготовке к бою с Файгебутцом. Поэтому Давид, в общем-то, подрался с моим спарринг-партнером. Это все, что вам следует знать об этом бое. Что же касается меня, то бой с Канело станет даже больше на момент организации, чем сейчас. И мы могли бы сделать это в Вегасе. Думаю, в конце концов я явлю фанатам первого абсолютного чемпиона.

Напомним, что Бенавидес бросил вызов нескольким боксерам, среди которых и Плант.