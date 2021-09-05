Плант: «Бой с Кинело – не ради денег»

Калеб Плант / фото - Getty Images

Чемпион IBF Калеб Плант (21-0, 12 КО) в интервью порталу BoxingScene рассказал о мотивации на бой с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО), а также назвал главную цель своей карьеры.

Очень хочу, чтобы мое имя осталось в истории. Вот почему я так много работал. Говорил это раньше, но я очень многим пожертвовал. В жизни всегда будут неровности на дороге. Итак, я знал, что этот бой произойдет, несмотря ни на что. Просто не думал, что он состоится так рано».