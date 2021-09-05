Плант раскритиковал Канело: «В боксе нет места химикам»
Плант: «Бой с Кинело – не ради денег»
Чемпион IBF хочет вписать свое имя в историю
5 сентября 13:58
Калеб Плант / фото - Getty Images
Чемпион IBF Калеб Плант (21-0, 12 КО) в интервью порталу BoxingScene рассказал о мотивации на бой с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО), а также назвал главную цель своей карьеры.
«Я делаю это не ради денег. Если бы меня это интересовало, то я бы поехал в пятинедельный лагерь с четырьмя неделями на подготовку, как это сделал Каллум Смит.Напомним, Плант обвинил Канело в употреблении допинга.
Очень хочу, чтобы мое имя осталось в истории. Вот почему я так много работал. Говорил это раньше, но я очень многим пожертвовал. В жизни всегда будут неровности на дороге. Итак, я знал, что этот бой произойдет, несмотря ни на что. Просто не думал, что он состоится так рано».
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