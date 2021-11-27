Плант: «Бой с Лопесом закончится кончиной Камбососа»

Американец дал категорический прогноз на грядущий мегафайт

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76.2 кг), американец Калеб Плант (21-1, 12 KO) поделился с FightHype.com своим мнением о предстоящем поединке лидера легкого веса (до 61.2 кг) и соотечественника Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

«Теофимо отлично смотрелся [на открытой тренировке]. Он в форме и все так же слушает классическую музыку на тренировках [улыбается]. У меня большое уважение к нему, ведь он уже доказал свою принадлежность к бойцам мирового класса. Камбосос же будет бороться изо всех сил, и он будет готов нажать на педаль газа, если это потребуется, и вот почему все закончится его кончиной».

Поединок Лопес – Камбосос состоится в ночь с 27 на 28 ноября. Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT.ua.

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