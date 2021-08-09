Хосе Бенавидес: «Калеб Плант после боя с Саулем Альваресом попадет в больницу»
Плант: «Думаете, что каждый оппонент Канело просто так уклоняется от боя?»
Чемпион IBF – о возможном поединке с мексиканской звездой бокса
12:58
Калеб Плант / Фото - forbes.comЧемпион мира по версии IBF во втором среднем дивизионе американец Калеб Плант (21-0, 12 КO) прокомментировал возобновление переговоров с обладателем титулов WBA, WBC и WBO в этом же весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
Цитирует Планта boxingscene.com.
«Третий год подряд? У нас была дата, которая была специально забронирована под наш бой. В какой же момент это не является виной всех остальных, в какой момент это ложится на руки Канело и его команду? Вы думаете, что каждый оппонент, которого они пытались забронировать за последние 3 года, просто так уклоняется?».
Поединок между Плантом и Альваресом может состоятся в ноябре.
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