Плант: «Есть еще немало вещей, которых я хотел бы добиться в боксе»

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Американский бывший чемпион во втором среднем весе (до 76.2 кг) Калеб Плант (21-1-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу FightHype.com рассказал, что продолжить достигать высот в профессиональном боксе.

Меня не волнует, пройдет ли бой с [Джермаллом] Чарло на PPV. Я даже и не задумывался об этом… все, что мне нужно – просто подраться».