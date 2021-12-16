Плант – о поражении Канело: «Показал всему миру, что я принадлежу к высшему уровню»
Плант: «Есть еще немало вещей, которых я хотел бы добиться в боксе»
Американец продолжить выступать в профессиональном спорте
16 декабря 22:00
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Американский бывший чемпион во втором среднем весе (до 76.2 кг) Калеб Плант (21-1-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу FightHype.com рассказал, что продолжить достигать высот в профессиональном боксе.
«Есть еще немало вещей, которых я хотел бы добиться в боксе, у меня за плечами всего 22 боя. За это время многие даже не выходят на титульник, так что… я уже немало сделал, однако впереди меня ждет еще больше.
Меня не волнует, пройдет ли бой с [Джермаллом] Чарло на PPV. Я даже и не задумывался об этом… все, что мне нужно – просто подраться».
Калеб Плант перечислил желаемых для себя соперников.
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