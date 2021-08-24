Плант: «Готов пойти на все, чтобы именно мою руку подняли вверх в бою с Канело»

Чемпион IBF – о поединке за титул абсолютного чемпиона мира







Альварес и Плант / Фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии IBF во втором среднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 КO) рассказал о подготовительном процессе к поединку с обладателем титулов WBA, WBC и WBO в этом же весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).



Цитирует американца boxingscene.com.



«Я готов пойти на все, чтобы именно мою руку подняли вверх в бою с Канело. Не удивляйтесь, если это будет проще, чем вы думаете. Мне нравятся мои шансы в любом бою. Если бы я не верил, что могу победить, то прямо сейчас не было этих камер перед моим лицом. Вы уже делали множество прогнозов на поединок, и вы, ребята, ошибались. Сколько раз я ошибался? Никогда. Люди часто говорили мне, на что я способен, а на что – нет. Будто у меня нет способностей, что я не получу чемпионский титул. Из-за этого я начинаю больше верить в себя. Каждый раз, когда я вижу какой-нибудь негатив в комментариях, моя уверенность в своих силах растет. К бою я готов».



Напомним,

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем дивизионе(21-0, 12 КO) рассказал о подготовительном процессе к поединку с обладателем титулов WBA, WBC и WBO в этом же весе(56-1-2, 38 КО).Цитирует американцаНапомним, поединок Альварес – Плант запланирован на 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Владимир Кириченко