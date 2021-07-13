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Плант или Головкин? Альварес начал подготовительный процесс к следующему поединку

Лучший боксер современности вернется в ринг осенью
Бокс Профессиональный бокс
18:22
Плант или Головкин? Альварес начал подготовительный процесс к следующему поединку
Сауль Альварес / Фото - timesofindia.indiatimes.com
Чемпион мира в четырех весовых категориях и лидер рейтинга «pound-for-pound», мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) в Instagram сообщил о старте подготовительного процесса к следующему поединку.

«Вернулся в зал».



Ранее сообщалось, что в середине сентября Альварес поборется за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе с американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КO), однако его промоутер Эдди Хирн дал понять, что недоволен ходом переговоров.

Накануне стало известно, что Альварес может провести третий поединок с Геннадием Головкиным.

Владимир Кириченко
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Теги

Сауль Альварес Геннадий Головкин Калеб Плант Эдди Хирн

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