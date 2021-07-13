Неужели дождались? Головкин и Альварес могут провести трилогию
Плант или Головкин? Альварес начал подготовительный процесс к следующему поединку
Лучший боксер современности вернется в ринг осенью
18:22
Сауль Альварес / Фото - timesofindia.indiatimes.comЧемпион мира в четырех весовых категориях и лидер рейтинга «pound-for-pound», мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) в Instagram сообщил о старте подготовительного процесса к следующему поединку.
«Вернулся в зал».
Ранее сообщалось, что в середине сентября Альварес поборется за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе с американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КO), однако его промоутер Эдди Хирн дал понять, что недоволен ходом переговоров.
Накануне стало известно, что Альварес может провести третий поединок с Геннадием Головкиным.