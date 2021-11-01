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Плант: «Канело привык, что соперники просто отдают ему пояс и радуются чеку»

Американец высказался о предстоящем бое с мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 21:00
Плант: «Канело привык, что соперники просто отдают ему пояс и радуются чеку»
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Непобежденный американский чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) высказался о предстоящем бое за абсолютное чемпионство с мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Планта цитирует портал badlefthook.com:

«Канело привык, что люди просто приходят, кланяются ему, отдают пояс и радуются чеку или еще чему-то, но мне плевать на все это. Я здесь не поэтому».

Сауль Альварес сразится с Калебом Плантом 7 ноября в Лас-Вегасе. Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на нашем сайте. Начало – 07:00.

Рене Тер Велде
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