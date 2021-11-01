Топ-специалист: «В стартовых раундах у Альвареса с Плантом могут возникнуть проблемы»
Плант: «Канело привык, что соперники просто отдают ему пояс и радуются чеку»
Американец высказался о предстоящем бое с мексиканцем
1 ноября 21:00
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Непобежденный американский чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) высказался о предстоящем бое за абсолютное чемпионство с мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).
Планта цитирует портал badlefthook.com:
«Канело привык, что люди просто приходят, кланяются ему, отдают пояс и радуются чеку или еще чему-то, но мне плевать на все это. Я здесь не поэтому».
Сауль Альварес сразится с Калебом Плантом 7 ноября в Лас-Вегасе. Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на нашем сайте. Начало – 07:00.