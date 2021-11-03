Плант: «Мне нравится, когда меня считают андердогом»

Калеб Плант / Фото: Showtime

Чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КO) заявил, что не волнуется из-за своего статуса аутсайдера в поединке с чемпионом WBA, WBC и WBO Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Слова боксера приводит портал Boxing News 24.



Мне нравится, когда меня считают проигравшим еще до поединка. Мне нравится, когда люди свистят во время моих выступлений и мне нравятся люди, которые болеют против меня.

Я люблю находиться в положении андердога. Единственное, что лучше, чем доказывать правоту людей, это доказывать что они неправы.

Поэтому я не думаю об Альваресе. Единственное, что мотивирует меня, так это тот факт, что я могу стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Я намерен победить Канело».