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Плант: «Мне нравится, когда меня считают андердогом»

Калеб отметил, что его мотивирует возможность доказать людям их неправоту

Бокс Профессиональный бокс
12:58
Плант: «Мне нравится, когда меня считают андердогом»
Калеб Плант / Фото: Showtime

Чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КO) заявил, что не волнуется из-за своего статуса аутсайдера в поединке с чемпионом WBA, WBC и WBO Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Слова боксера приводит портал Boxing News 24.

«Букмекерские конторы могут сделать меня аутсайдером, поскольку я всю свою жизнь считался неудачником перед боями. Мне всю свою жизнь пришлось доказывал, что люди не правы. Это просто цифры. Раньше они ошибались и ошибаются сейчас.

Мне нравится, когда меня считают проигравшим еще до поединка. Мне нравится, когда люди свистят во время моих выступлений и мне нравятся люди, которые болеют против меня.

Я люблю находиться в положении андердога. Единственное, что лучше, чем доказывать правоту людей, это доказывать что они неправы.

Поэтому я не думаю об Альваресе. Единственное, что мотивирует меня, так это тот факт, что я могу стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Я намерен победить Канело». 

Напомним, поединок пройдет 7 ноября. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян
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Сауль Альварес Калеб Плант

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