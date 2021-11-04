Плант: «Не собираюсь валять дурака в бою с Канело»

Американец ожидает ожесточенного поединка с мексиканцем

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион IBF во втором среднем весе (до 76.2 кг), американец Калеб Плант (21-0-0, 12 KO) в интервью SHOWTIME признался, что ожидает ожесточенного поединка с мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), несмотря на свой размеренный стиль бокса.

«Не так много времени осталось до боя, поэтому мне особо и не о чем говорить. Что же касается самого боя, то Канело сказал, что мексиканцы не шутят. И это приятно слышать, потому что и там, откуда я, никто не валяет дурака. Так что не переключайтесь. В субботу вы увидите первого абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Это история, и ее назовут Калебом Плантом».

Калеб Плант не волнуется из-за своего статуса аутсайдера в поединке с Саулем Альваресом.