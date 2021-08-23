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Плант: «Не удивляйтесь, если бой с Альваресом пройдет для меня проще, чем все ожидают»

Американец поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
12:25
Плант: «Не удивляйтесь, если бой с Альваресом пройдет для меня проще, чем все ожидают»
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO). По словам Калеба, он уверен в своих силах и просит не удивляться, если этот бой пройдет для него легче, чем все ожидают.

Планта цитирует портал boxingnews24.com:

«Я готов пойти на любые жертвы, только чтобы моя рука была поднята после окончания поединка. Но не удивляйтесь, если этот бой пройдет для меня проще, чем все ожидают».

Также, по словам Калеба, он не расстроился, когда не смогли достигнуть соглашения с первой попытки во время перегаров с Альваресом, так как знал, что их бой рано или поздно состоится.

«Когда мы вели переговоры в первый раз, то я думал, что у нас уже есть сделка, но в последний момент все оборвалось. Все же мы собрались еще раз и вот мы здесь. Я не расстроился, потому что в жизни еще никогда ничего не получилось легко. Впереди всегда будут препятствия на дороге. Я просто знал, что бой с Альваресом состоится несмотря ни на что, но не ожидал, что он вернется так скоро. Я рад, что мы смогли достигнуть соглашения».

Калеб Плант рассказал, что значит для него поединок с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Калеб Плант Сауль Альварес

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