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Плант – о подписании контракта на бой с Альваресом: «Я готов стать абсолютным чемпионом мира»

Американец полностью уверен в своих силах
Бокс Профессиональный бокс
07:35
Плант – о подписании контракта на бой с Альваресом: «Я готов стать абсолютным чемпионом мира»
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) и обладатель титула IBF в этой же весовой категории американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) подписали контракт на бой, который проведут 6-го ноября.

Калеб прокомментировал это событие и заявил, что готов стать абсолютным чемпионом мира.

Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Это возможность, о которой я мечтал и просил. Наконец-то все реализовано и я рад этому. Я полностью сосредоточен и готов стать абсолютным чемпионом мира.

Я не могу контролировать то, что говорят люди, но вы ребята знали, что я не прячусь. Независим от того, верите ли вы в меня или нет, но вы знаете, сколько труда я вложил и чем пожертвовал, чтобы достичь этого. Я счастлив, что Альварес смог вернуться, и мы заключили эту сделку.

Мне нравятся мои шансы в любом бою. Если бы я не верил, что смогу победить, то меня здесь не было. Фанты и раньше делали прогнозы относительно моих поединков, в которых не давали мне шансов, но каждый раз ошибались. Похоже, чем больше людей говорят, что я чего-то не могу, то тем я стаю увереней в себе. Сейчас я просто готов к бою с Альваресом».

Сауль Альварес прокомментировал анонс поединка против Калеба Планта.

Рене Тер Велде
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Калеб Плант Сауль Альварес

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