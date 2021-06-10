Плант – об отличии от Сондерса: «Я серьезнее отношусь к этому спорту, бью сильнее и моя защита лучше»

Американцу предстоит бой против Сауля Альвареса

Калеб Плант / фото - Boxing Scene

Чемпион мира по версии IBF Калеб Плант (21-0, 12 КО) высказался о своем отличии от Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО). Британец ранее проиграл Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО), а американцу еще предстоит бой против Канело. Слова Калеба приводит Boxing Scene.

«Мне кажется, я отношусь к этому спорту куда серьезнее. Мы слышали, как Сондерс говорил, что он не тренируется, когда у него не назначен поединок, и знаете, может быть, это не лучший способ относится к своей жизни. Любой, кто знаком со мной, знает, насколько серьезно я отношусь к тренировкам. Им хорошо известно, насколько я дисциплинирован. Они знают, как сильно я уважаю этот спорт, и сколько труда я в него вкладываю. Как по мне, это играет большую роль. Ко всему прочему я в разы быстрее Билли Джо, у меня куда лучше защита, я бью сильнее, чем Билли Джо, и превосхожу его в росте. У меня такое ощущение, словно люди изредка не осознают этого, наверное, из-за того, что у нас обоих похожий стиль, и они думают, что мы одинаково деремся. Но все не обязательно так однозначно. У Билли Джо нет приличного джеба. Я хочу сказать, есть целая куча вещей, которые я делаю лучше».

Сондерс ранее рассказал о страшной травме, которая обнаружилось у него после поражения мексиканцу.