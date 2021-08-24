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Плант ожидает легкий бой с Альваресом

Американец полностью уверен в своих силах
Бокс Профессиональный бокс
07:15
Плант ожидает легкий бой с Альваресом
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чем ярче светят лучи прожекторов, тем лучше себя покажет Калеб Плант (21-0, 12 KO), как он сам утверждает.

В интервью после завершения вечера бокса Пакьяо - Угас, Плант прокомментировал его предстоящий поединок с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Американца цитирует boxingscene.com:

«Ну как сказать, я готов пойти на все, чтобы именно мне подняли руку в бою с Канело, но может все будет даже легче, чем вы думаете, так что если что не удивляйтесь. Как бы, я уверен в своих силах против любого оппонента, ведь если бы у меня не было этой уверенности, то сейчас бы вы не брали у меня интервью. И еще - вам ведь, экспертам, не впервой прогнозировать исход поединка и не впервой ошибаться. А как часто ошибаюсь я? Никогда.

Еще с самого начала, с самого первого моего турнира по боксу, люди частенько говорили мне, на что я способен, а на что - нет. Типа у меня нет способностей каких-то, не видать мне чемпионского титула. И выглядит все так, будто чем больше люди говорят, что я не могу чего-то, тем больше я начинаю верить в себя. И каждый раз, когда я вижу какой-нибудь скепсис в комментариях, моя уверенность в своих силах растет. Понимаете, о чем я? Так что к бою я готов».

Калеб Плант рассказал, что значит для него поединок с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Теги

Калеб Плант Сауль Альварес

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