Дочь умирала, и он ей пообещал – станет чемпионом мира. Плант принес пояс IBF на ее могилу, а теперь готов победить Канело

Душераздирающая история из жизни американца

Фото: marca.com

До поединка за звание абсолютного чемпиона за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76.2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО) осталось совсем ничего. В одном углу – лучший боксер планеты, в другом – уверенный в своих силах андердог.

Но успех Калеба Планта переплетается с трагедией. В мае 2013 года многообещающий молодой любитель был на седьмом небе от счастья – у него родилась дочь. Ее назвали Алия. Но вскоре молодой отец узнал страшную новость.

«Спустя три или четыре дня после ее рождения я поехал на международный турнир, но когда получил звонок, то понял – что-то не так. Я оказался в очень сложной ситуации, но не в настолько сложной, в какой была она».

У Алии было обнаружен дефицит циклогидролазы, который приводил к сотням припадков за день. Девочка погибла, когда ей было всего-то 20 месяцев. До последних дней ее жизни отец был рядом – не отходил от дочери ни на минуту, спал с ней в одной кровати. И он дал своей маленькой девочке обещание.

«Когда она была здесь, я качал ее и рассказывал ей все: что я хочу сделать, кем собираюсь стать. Я рассказал ей, что хочу стать чемпионом мира. Я не смог сделать тех вещей, которые должен был сделать как отец, но я сделаю то, что пообещал ей. И неважно кто будет в противоположном углу ринга. Я сдержу свое обещание».

В 2019 году Плант стал чемпионом мира. Он осуществил свое обещание – завоевал пояс чемпиона мира. И привез его на могилу дочери.

Он никого и ничего не боится. И теперь вы понимаете почему. Плант знает, что в его углу всегда будет маленький ангел. И ради него он опять попытается сделать невозможное. Победить лучшего боксера современности.

История Калеба Планта: