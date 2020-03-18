Плант проехался по Дирреллу: «Он куда лучше говорит, чем боксирует»

Американский боксер прокомментировал недавнее выступление Энтони

Калеб Плант / фото - forbes.com

Непобежденный чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант в интервью BoxingScene.com. прокомментировал недавнее выступление своего коллеги по дивизиону Энтони Диррелла.

Напомним, в конце прошлого месяца Диррелл провел элиминаторный поединок с Кайроном Дэвисом. Бой продлился всю 12-раундовую дистанцию и завершился ничьей.

«Я не был удивлен результатом. У меня всегда складывалось впечатление, что Энтони может куда лучше говорить, чем боксировать. Да, он дважды становился чемпионом мира, но каждый раз терял этот статус, проводя первую защиту. Он действительно много обо мне наговорил, а затем толком не смог ничего поделать со средневесом, поднявшимся в 168-фунтов, позволив тому нанести столько ударов, сколько он смог. Я уничтожил бы Энтони Диррелла, и он знает об этом. Но прямо сейчас я полностью сфокусирован на Канело, который хочет стать абсолютным чемпионом мира. Тогда как я уже говорил, что это моя мечта завоевать все пояса во втором среднем весе. Я неоднократно заявлял, что хочу драться с Канело. Надеюсь, мы сможем организовать этот бой в ближайшее время».

Калеб Плант высказался о выступлении экс-чемпиона и соотечественника Давида Бенавидеса.