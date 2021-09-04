Плант раскритиковал Канело: «В боксе нет места химикам»

Американец решил нисколько не сдерживаться в высказываниях в адрес Альвареса

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион IBF в суперсреднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 KO) накануне столкнулся с очень интересными новостями из лагеря Канело в преддверии их поединка 6 ноября.

Американец решил нисколько не сдерживаться в высказываниях в адрес Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) и его тренера Эдди Рейносо.

Планта цитирует издательство boxingscene.com:

«Ну и позорище, конечно. Кто-то так хочет добиться результата, что начинает нарушать правила, а кто-то - хочет добиться результата так, что не нарушает их. Читерство - это признак страха, а не уверенности. Не, Рейносо и Канело заслуживают почетное звание суч*к года! Все они под подозрением. Там бессознательным употреблением и не пахнет в зале. Никто без моего ведома и проверки VADA не введет мне в тело ничего. Добившись такого уровня, я бы никому не позволил ставить мою репутацию под угрозу. И после стольких лет работы и терпения лишений, ты просто позволишь кому-то говорить тебе, что тебе принимать и будешь действительно пичкать этим организм и даже не станешь переживать, что этим ты можешь спустить в унитаз все свои достижения? Почему я это говорю? А нам вообще рассказали, кто дал Вальдесу тот самый «травяной чай»??? Нет! Единственное, чье имя упоминается, это имя того, кто выпил этот чай, так зачем вообще кому-то позволять ставить себя в такое положение? Если ты действительно начнешь задавать сам себе вопросы и находить на них ответ, то все ли будет сходиться? Все ли будет казаться на своих местах? Твою мать, конечно, нет. В боксе нет места химикам».

Калеб Плант уверен в том, что сможет победить чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса.