Плант рассказал, что значит для него бой против Альвареса

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) рассказал, что значит для него поединок с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), который владеет титулами WBC, WBA и WBO в этой же весовой категории.

Планта цитирует портал boxingnews24.com:

Я делаю все это не ради денег. Если бы меня интересовали только деньги, то я согласился бы на четырехнедельный тренировочный лагерь, как это сделал Каллум Смит. Я действительно хочу, чтобы мое имя было занесено в эти учебники по истории. Именно поэтому я так много работаю и жертвую много чем.

Альварес - великий боец. Он уже достаточно долго выступает и добился очень многого. Но в тридцати первых боях Сауля, его оппозиция была намного слабее, по сравнению с моей. Я знаю, что у Альвареса намного больше опыта, чем у меня, но у всех с кем я раньше дрался, также было больше опыта. Он хороший боец, но ни чем не луче меня и я искренне верю в свою победу».