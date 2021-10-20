Плант рассказал о подготовке в преддверии боя с Альваресом

Калеб проводит спарринги за несколько недель до боя





Калеб Плант / Фото: The Japan Times

Чемпион IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 KO) рассказал о своей подготовке незадолго до боя с обладателем титулов WBC, WBA и WBO мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), сообщает Fight Hub TV.



«Подготовка проходит отлично, вес в порядке, спарринги тоже. Сейчас я нахожусь на середине пути и теперь мне осталось выдать мощную концовку. Ничего особенного, тренировки будут такими же, мы просто продолжим подводиться на спаррингах. Мне нужно работать как и всегда и в этом мой ключ к победе. У меня нет никаких сомнений в том, что я сделаю все необходимое ради поднятой руки. И не просто сделаю, а сделаю это на стиле».

Напомним, ранее Плант показал свою открытую тренировку перед боем с Альваресом.