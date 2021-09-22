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Плант рассказал о причинах драки Альваресом: «Все это произошло потому что он – су**а»

Калеб рассказал о чем они разговаривали с Саулем во время стердауна

Бокс Профессиональный бокс
12:57
Плант рассказал о причинах драки Альваресом: «Все это произошло потому что он – су**а»
Калеб Плант / Фото: Sporting News

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) рассказал о причинах драки на пресс-конференции с чемпионом мира по версии WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), сообщает портал Boxing Scene.

«Все это произошло потому что он – су**а. Изначально все, что мы делали – смотрели друг на друга. У него было, что сказать, а я не лез за словом в карман. Он говорил о том, что побьет меня, а я говорил, что побью его.

А затем он сделал то, что сделал».

Видео драки Альвареса и Планта.

Напомним, поединок Альвареса и Планта состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

Карен Агабекян
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Сауль Альварес Калеб Плант

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