Плант рассказал о причинах драки Альваресом: «Все это произошло потому что он – су**а»

Калеб рассказал о чем они разговаривали с Саулем во время стердауна





Калеб Плант / Фото: Sporting News Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) рассказал о причинах драки на пресс-конференции с чемпионом мира по версии WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), сообщает портал Boxing Scene.

«Все это произошло потому что он – су**а. Изначально все, что мы делали – смотрели друг на друга. У него было, что сказать, а я не лез за словом в карман. Он говорил о том, что побьет меня, а я говорил, что побью его. А затем он сделал то, что сделал». Видео драки Альвареса и Планта. Напомним, поединок Альвареса и Планта состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

Карен Агабекян