Рейносо – о потасовке между Альваресом и Плантом: «Мы все уладим в ринге»
Плант рассказал о причинах драки Альваресом: «Все это произошло потому что он – су**а»
Калеб рассказал о чем они разговаривали с Саулем во время стердауна
12:57
Калеб Плант / Фото: Sporting News
Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) рассказал о причинах драки на пресс-конференции с чемпионом мира по версии WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO), сообщает портал Boxing Scene.
«Все это произошло потому что он – су**а. Изначально все, что мы делали – смотрели друг на друга. У него было, что сказать, а я не лез за словом в карман. Он говорил о том, что побьет меня, а я говорил, что побью его.
А затем он сделал то, что сделал».
Видео драки Альвареса и Планта.
Напомним, поединок Альвареса и Планта состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.
Комментарии 0