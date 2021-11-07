Плант выбросил больше ударов, однако был менее точным в бою с Канело

Альварес же опередил американца по силовым попаданиям

Фото: skysports.com

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand завершилось боксерское шоу, в главном событии которого мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) нокаутировал в 11-м раунде американца Калеба Планта (21-1, 12 КО).

Согласно статистике ударов этого противостояния Плант выбросил больше ударов (441 против 361), однако был менее точным (101 против 117). Альварес же уступил своему сопернику в количестве точных джебов (15 на 42), но существенно опередил его по силовым попаданиям (102 на 59).





Полное видео боя Канело – Плант.