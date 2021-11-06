Плант вывел Канело из себя так же, как Лопес взбесил Ломаченко. У этих боев слишком много общего

Лидер современного бокса пытается отобрать последний пояс у наглого соперника

Превью

Сауль Альварес и Калеб Плант на церемонии взвешивания / Фото - Boxing Scene

Статус абсолютного чемпиона мира. Именно он двигает одним из лучших боксеров современности. Он хочет вписать свое имя в историю. Собрать все пояса. Ему пришлось преодолеть непростой путь, чтобы завладеть тремя титулами. И вот мечта уже близка к осуществлению.

Единственный недостающий пазл – пояс IBF. Но им владеет уверенный в себе наглец, который высмеивает предыдущих соперников признанного чемпиона. Он презирает их, тех, кто думал о том, как побыстрее забрать чек, а не о том, как шокировать весь мир и победить, казалось бы, непобедимого.

Как думаете, какого боя это описание? Василий Ломаченко – Теофимо Лопес? Или Сауль Альварес – Калеб Планет? А может быть обоих? Между ними уж слишком много общего. Хоть это и не значит, что исход будет тем же.

Конечно, сложно сравнивать карьеры Ломаченко и Альвареса. Мексиканец – самый высокооплачиваемый боксер современности, он звезда не только в ринге, но и за его пределами. И если Ломаченко, к примеру, побрезговал в свое время боем против, то Канело был не против собирать себе в рекорд легенд прошлого:

Ломаченко долго (возможно даже слишком) боксировал в любителях, а Канело в профессионалах с 15 лет. Украинец тренируется под руководством отца, мексиканец – вместе с Эдди Рэйносо, который не прочь помогать другим боксерам. Василий релаксирует на рыбалке и охоте, Сауль – во время игры в гольф. Да и тренируется первый не как второй, не в шортах с камнями Сваровски.

Но нечто схожее у них все же есть. В последнее время ими обоими движет желание стать абсолютным чемпионом мира.

Ради этого Ломаченко был готов боксировать с Линаресом, Педрасой, Кроллой, Кэмпбеллом, а Альварес – со Смитом, Йылдырымом, Сондерсом. Да, оппозиция неплохая, но звездной ее не назовешь. Коль уж есть цель, то приходится следовать выбранному пути.

«Одна из моих целей – вписать свое имя в историю бокса. Это моя мечта. Именно ради нее я начал карьеру в профессиональном боксе и уже во втором бою сражался за звание чемпиона мира. Я быстрее всех стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Я все делаю ради наследия».

«Я стану одним из тех немногих, кто сумел объединить в боксе все пояса. Первым из Латинской Америки. Первым в этом дивизионе. Это то, что я хочу делать в моей карьере… писать историю. Это то, чего я жажду».

Думаю, не стоит объяснять где чья цитата. Риторика похожа, не так ли? И никто не говорит, что это плохо – наоборот. Ты не можешь быть великим, если не жаждешь величия.

Ломаченко оступился, не смог достичь цели – его остановил наглый Теофимо Лопес. И у Альвареса есть свой американец – Калеб Плант.

Альварес толкнул Планта во время первой дуэли взглядов:

Истории Лопеса и Планта разные. Теофимо – молодой парень с конями из Гондураса, которого не пустили на Олимпиаду от США, и он со злости перешел в профессионалы, чтобы наделать там шуму. Плант – 29-летний чемпион, который завоевал титул два года назад и принес пояс на могилу своей дочери.

Но они оба начали заниматься боксом под руководством отца. Теофимо до сих пор тренируется у Лопеса-старшего, тогда как Калеб лишь получает от своего папы наставления, а в зале с 2013 года работает с Джастином Гэмбером.

«Помню, на турнирах я был первым сенным, а мой отец шел к комиссии и меня ставили последним. Он говорил, что если его сын действительно лучший, то должен боксировать каждый день, ему не нужно помогать. Он был жестким, но сейчас я вижу, что это принесло результат».

Это слова Планта. Но, наверное, у Лопеса, который расплакался на камеру, когда говорил, что в его жизни слишком много папы-тренера и слишком мало папы-отца мог бы рассказать похожую историю.

Но главная параллель – они оба наслаждаются статусом андердога. Верят в то, что не получают должного уважения от болельщиков, от экспертов. И Лопес, и Плант уверенны в том, что им предначертано стать великими.

Теофимо Лопес: «Я знаю, что побью Ломаченко, потому что уверен в себе. Многие считают меня высокомерным, дерзким, но это уверенность. Мухаммед Али был уверенным, он не был высокомерным. Многие этого не знают, но я еще и отличный боксер. Да, я не только мощный панчер, я также очень умен в ринге. И вы это увидите».

Калеб Плант: «Мне всю жизнь говорят, чего я могу, чего я не могу достичь. Людей невозможно убедить словами, их можно убедить только действиями. Я знаю чего я хочу достичь, кем я хочу стать. Просто жду гонга, когда смогу показать людям кто я на самом деле. И ему тоже. Он думает, что я просто выскочка. Но когда он поймет, что это не так, то будет слишком поздно».

Перепалка Канело и Планта на церемонии взвешивания:

Альварес, как и Ломаченко, не привык к подобному. Для них обоих норма – это тихие соперники с бегающими глазками. Василий воспринимал бой против Теофимо, как возможность отомстить за личную обиду. Калеб тоже вывел Сауля из себя.

Василий Ломаченко: «Наверное, Лопеса во дворе не научили, что за языком нужно следить. Ты не можешь просто так взять и что-то сказать, обозвать человека. Если у меня будет шанс сделать неприятно, чтобы он почувствовал и запомнил, то я обязательно это сделаю. Хочу затянуть его в глубокую воду, опустить глубоко на дно и держать его под водой без воздуха».

Сауль Альварес: «В боксе есть уровни. Он никогда не боксировал с такими, как я. И 6 ноября он это поймет. Нельзя просто так говорить плохие вещи обо мне. Для меня даже лучше, что этот бой теперь личное. Когда ты переходишь черту, то все по-другому. Знаете, в боксе может произойти всякое. Надеюсь, у него крепкий подбородок. Он ему пригодится».

Истории боев Ломаченко – Лопес и Альварес – Плант слишком похожи. Но это не значит, что итог будет таким же. Канело вряд ли будет боксировать с плечом, которое нуждается в операции.

Онлайн трансляция боя Сауль Альварес - Калеб Плант.

