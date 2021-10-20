Плант: «Я не могу позволить себе переживать о судьях в бою с Канело»

Американец уверен в своей победе над мексиканцем

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион IBF во втором среднем весе (до 76.2 кг), американец Калеб Плант (21-0-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что не переживает о возможном предвзятом судействе в предстоящем мегафайте с лидером дивизиона и обладателем титулов WBC/WBA/WBO, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

«Нет-нет, я не могу позволить себе переживать о подобных вещах. Потому что подобные вещи находятся за пределами моего влияния. Мне остается верить в спорт и в то, что судьи сделают свою работу 6-го ноября, и победителем окажется тот самый парень. И это буду я».

Сауль Альварес рассказал о своих дальнейших карьерных планах.